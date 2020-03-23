Жодна людина не залишиться без захисту, – Марина Лазебна

Міністр соціальної політики Марина Лазебна 23 березня 2020 року на брифінгу поінформувала про ініціативи Президента України та Уряду щодо посилення соціальної підтримки громадян в умовах поширення коронавірусу та запевнила, що жодна людина, яка потребує соціальної допомоги, не залишиться без захисту.

Урядом, зокрема, здійснюються кроки щодо покращення пенсійного забезпечення громадян. "Більше 10 мільйонів пенсіонерів, які мають пенсію до 5 тисяч гривень, у квітні отримають одноразову виплату по 1 тисячі гривень", – повідомила Марина Лазебна. Таку виплату також отримають більше 400 тисяч громадян, які одержують державну соціальну допомогу у зв’язку з інвалідністю та за віком замість пенсії.

"З травня планується проведення індексації трудових пенсій на 11%, в результаті гарантоване підвищення отримають 7 мільйонів пенсіонерів. Також з травня буде встановлено щомісячну надбавку до пенсії у розмірі 500 гривень 1,5 мільйонам пенсіонерів, яким виповнилося 80 і більше років", – заявила Міністр.

Крім того, Марина Лазебна повідомила, що сьогодні Міністерство розробляє проект "Допомога літній людині", щоб кожен пенсіонер мав можливість отримувати пенсію на банківську картку, оплачувати онлайн послуги.

Міністр запевнила, що 40 тисяч соціальних працівників дбають про те, щоб в умовах карантину громадяни отримували необхідні соціальні послуги.

Мінсоцполітики та соціально відповідальний бізнес створили онлайн платформу для допомоги літнім людям та людям з інвалідністю із доставки ліків та продуктів харчування.

Міністр також повідомила, що ще минулого тижня Урядом перераховано 155 мільйонів гривень для компенсації за продукти харчування чорнобильцям І і ІІ категорій в рамках бюджетної програми ”Соціальний захист громадян, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи”. Наразі триває робота в регіонах, щоб дана категорія громадян отримала відповідні компенсації в повному обсязі.

Міністерство соцiальної політики України