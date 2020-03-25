Уряд додатково компенсує отримувачам субсидій оплату ЖКП у середньому на 300 грн на період карантину

Уряд запровадив додаткову компенсацію витрат на оплату окремих комунальних послуг отримувачам житлових субсидій на період карантину, яка в середньому складе 300 гривень для кожної родини.

Відповідну постанову, розроблену Міністерством соціальної політики, прийнято на засіданні Кабінету Міністрів 24 березня 2020 року.

Це рішення Уряду суттєво посилює програму житлових субсидій та соціальну підтримку найменш захищених категорій громадян в умовах карантину, - наголосила Міністр соціальної політики Марина Лазебна, представляючи проект постанови на засіданні Уряду.

Рішенням Уряду, зокрема, збільшено на 50 відсотків соціальні нормативи користування електричною енергією, холодною та гарячою водою, водовідведенням та природним газом для приготування їжі і підігріву води, на які розраховано субсидію. Це зроблено у зв’язку з тим, що у період карантину громадяни більше перебувають вдома, і відповідно зростає споживання цих послуг. Додаткова компенсація стосуватиметься понад 3 мільйонів домогосподарств.

Також спрощено процедуру призначення (в тому числі на наступний період) та виплати у грошовій формі субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу. Цей процес відбуватиметься автоматично, без зайвих бюрократичних процедур.

Крім того, Уряд спростив порядок надання субсидій для громадян, які втратили роботу у зв’язку із карантином та стали на облік як безробітні.

Міністерство соціальної політики України