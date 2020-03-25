Уряд розширив програму надання житлових субсидій

Громадянам, які були звільнені з роботи в період обмежувальних заходів, буде призначена житлова субсидія. Таке рішення прийнято сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів.

«Уряд розуміє відповідальність та робить все, щоб обмежувальні заходи якнайменше вдарили по гаманцях громадян та економіці України. Ми, зокрема, забезпечили всі умови для зменшення ціни на газ, прийнявши рішення про зменшення оптової ціни на газ на 14%. Очікуємо відповідні рішення на місцях. Сьогодні ми збільшуємо субсидії на оплату комунальних послуг та спрощуємо порядок надання. В середньому збільшення субсидій для українських родин складатиме орієнтовно 300 грн», - зазначив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль і додав, що механізм має запрацювати після ухвалення Верховною Радою закону про Стабілізаційний Фонд.

Прийнята Урядом постанова передбачає, зокрема, для отримання субсидії громадянам, які втратили роботу в період карантину, потрібно зареєструвався в службі зайнятості як безробітні. Субсидії надаватимуться на підставі відповідних заяв та інформації центрів зайнятості щодо їх перебування на обліку.

При цьому для розрахунку житлової субсидії враховується розмір призначеної допомоги по безробіттю без урахування отриманої заробітної плати.

Також заборонено на період обмежувальних заходів припинення надання житлових субсидій. Крім того, призначатимуть житлову субсидію на наступний період усім домогосподарствам, які отримували її в опалювальному періоді 2019-2020 років, без відповідних звернень громадян.

А на період обмежувальних заходів розрахунок житлових субсидій проводитиметься з урахуванням збільшених на 50 відсотків соціальних нормативів у зв'язку зі збільшенням вимушеним перебуванням дома і збільшенням споживання електроенергії, природним газом, гарячою водою тощо.

Крім того, за ініціативи Міністерства соціальної політики, базовий відсоток плати за комунальні послуги прийнято рішення не збільшувати з 1 травня.

«У нас є базовий відсоток плати за комунальні послуги - 15 %. Це так, як сьогодні нараховується субсидія. Але з 1 травня планувалось встановлення 20%. Пропонуємо залишити 15 %, оскільки ми перепризначаємо всім субсидії, а також для того, щоб не втратити соціальну спрямованість», - наголосила Міністр соціальної політики Марина Лазебна.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України