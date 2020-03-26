Вадим Пристайко: Україна може виготовляти власні високоточні ПЛР-тести на коронавірус

25 березня, Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Вадим Пристайко зустрівся з керівництвом Інституту молекулярної біології і генетики НАН України, де розроблена українська високоточна тест-система для діагностики коронавірусу COVID-19.

“Відвідав сьогодні Інститут, де українські науковці розробили високоточну тест-систему для діагностики коронавірусу COVID-19. Система уже пройшла реєстрацію в Україні, виготовлена перша партія з 600 комплектів. Уряд працює над виділенням необхідних коштів на виготовлення потрібної кількості вітчизняних тест-систем. Ми не лише забезпечимо наших лікарів необхідною зброєю у боротьбі із хворобою, але й фінансуватимемо українську науку, яка має у разі потреби швидко адаптуватися, якщо вірус мутуватиме”, - зазначив Вадим Пристайко.

Віце-прем'єр-міністр додав, що НАН України спрямовані 350 тис. грн для оплати роботи по створенню і виробництво українських тест-систем, які уже надійшли на відповідні рахунки Інституту.

Довідково

Українська тест-система для діагностики коронавірусу COVID-19 розроблена в Інституті молекулярної біології та генетики НАН України. Система на основі ПЛР (кількісної полімеразної реакції) пройшла реєстрацію, яка підтвердила її точність та специфічність на рівні 99,9%. Собівартість однієї реакції на українському тесті складає 250 грн, тоді як закордонні аналоги коштують 370-450 грн.

Служба Віце-прем'єр-міністра України