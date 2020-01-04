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Мінсоцполітики посилює програми соціального захисту населення

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Міністр соціальної політики Марина Лазебна зазначила, що з урахуванням складної епідеміологічної ситуації Уряд посилює соціальну складову своєї діяльності й пропонує нові програми соціального захисту населення. Зокрема, це стосується збільшення соціальних виплати та субсидій на оплату житлово-комунальних послуг.

Як наголосила Міністр, з метою посилення соціального захисту та протидії можливим негативним наслідкам економічної кризи впроваджуються нові соціальні ініціативи. Зокрема:

• 10,6 млн українців отримають одноразову грошову допомогу у розмірі 1000 гривень, яка не буде враховуватися при призначенні субсидії;

• з 1 травня буде проведено індексацію пенсій на 11 відсотків та встановлено щомісячну доплату до пенсії 1,5 мільйонам пенсіонерам, яким виповнилося 80 і більше років;

• для 3,2 млн домогосподарств встановлено додаткову компенсацію витрат на оплату окремих комунальних послуг на період карантину.

Також у міністерстві акцентували на тому, що для посилення соціального захисту українцям, які у період карантину втратили роботу, надається можливість скористатися програмою субсидій на оплату житлово-комунальних послуг у спрощеному порядку.

 

Міністерство соцiальної політики України

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