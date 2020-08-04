Уряд впроваджує соціальні сервіси для допомоги людям в умовах карантину

Соціально вразливі верстви населення зможуть отримати допомогу в дистанційній оплаті за житлово-комунальні послуги, замовити продукти харчування або отримати пенсію у листоноші.

Кабінет Міністрів на своєму черговому засіданні 8 квітня з доопрацюванням та урахуванням позиції інших міністерств прийняв постанову «Про реалізацію ініціатив, спрямованих на розвиток соціальних сервісів для деяких соціальних груп населення».

Рішення Уряду передбачає надання допомоги пенсіонерам та одержувачам соціальних виплат в дистанційній оплаті за житлово-комунальні послуги та задоволення їх соціально-побутових потреб в умовах карантину.

Зокрема, з 10 квітня 2020 року в Україні почне функціонувати інформаційна платформа «Допомога поруч». Завдяки цьому соціальному онлайн-проекту оперативно визначатимуться потреби, надаватиметься відповідна мобільна допомога та соціальні послуги одиноким громадянам похилого віку, людям з інвалідністю, сім’ям з дітьми (зокрема, дітям з інвалідністю) та іншим соціально вразливим верствам населення.

Громадяни зможуть звертатися до «гарячих» телефонних ліній, які працюватимуть при місцевих органах влади, та залишати інформацію про потребу в продуктах харчування, засобах особистої гігієни, побутовій хімії, транспортних послугах для доставки цих товарів. Щодня на онлайн-платформі «Допомога поруч» розміщуватиметься інформація про потребу в допомозі та звіт про її надання.

Постановою Уряду також запроваджено експериментальний проект щодо дистанційної оплати житлово-комунальних послуг одержувачами пенсій та грошової допомоги. Проект реалізовуватиметься за підтримки 43 уповноважених банків та АТ «Укрпошта».

Кожен, хто отримує пенсію або соціальну виплату через банківські установи, зможе дистанційно сплачувати за спожиті житлово-комунальні послуги. Для цього громадянин має зареєструватися у системі дистанційного обслуговування або зателефонувати на «гарячу» лінію банку і надати інформацію про перелік ЖКП, які бажає оплатити дистанційно, та необхідні дані для оплати послуг з його рахунку.

Одержувачі пенсій та грошових допомог також зможуть оплачувати за житлово-комунальні послуги безпосередньо у листоноші під час отримання виплат, або замовивши відповідну послугу, зокрема телефоном.

Банки спільно з підприємствами та фізичними особами-підприємцями мають створити умови для зняття готівкових коштів одержувачами пенсій та грошових допомог із використанням платіжних терміналів, розширивши їх мережу у роздрібній торговельній мережі.

Громадянам, які одержують пенсії і соціальну допомогу у відділеннях банків та касах «Укрпошти», за їх бажанням листоноші доставлятимуть гроші додому.

Також Уряд рекомендує банкам створити можливості для зняття готівки в торговельних мережах через платіжні термінали одержувачами пенсій і допомог з банківських карток.

Міністерство соціальної політики Україниsp;