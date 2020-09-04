Марина Лазебна: Жодна людина не залишиться поза увагою у період карантину

Станом на сьогодні вже виконана перша ініціатива стосовно підвищення пенсій людям, яким понад 80 років.

Про це під час брифінгу після засідання Уряду у середу, 8 квітня, повідомила Міністр соціальної політики України Марина Лазебна.

«З учорашнього дня всім людям віком від 80 років були нараховані кошти. Кому на пенсійну картку, кому на банківські рахунки, а кому передано на Укрпошту для отримання вдома», – прокоментувала рішення Уряду Міністр та додала, що тим людям, кому виплата пенсії визначена на 4-7 число також отримають доплату за окремою відомістю.

За словами Марини Лазебної, для одержувачів соціальних виплат Уряд сьогодні унормував своєю постановою, що усі виплати соціальних допомог, що були призначені раніше, будуть перепризначені автоматично на період карантину і 30 днів після його завершення: «Все буде виплачено вчасно і у повному обсязі».

А також виплати, що отримають особи з інвалідністю з дитинства, діти з інвалідністю і особи з інвалідністю, якщо строк переогляду органом МСЕК і ЛКК пропущений, тобто він припав на період карантину – всі ці виплати будуть продовжені на період карантину та 30 днів після.

Крім того, якщо є громадяни, які мають бажання звернутися до деяких видів соціальної допомоги, Урядом також продовжені строки звернень.

«Тобто можна звернутись до органів соціального захисту направивши поштою всі документи. Причому на сьогодні продовжено строк звернення на період карантину плюс один місяць. Тому все буде нараховано у повному обсязі», – запевнила Міністр соціальної політики.

Також вона повідомила, що на засіданні Уряду було прийнято постанову, яка стосується соціально вразливих верств населення.

Для таких громадян є допомога у сплаті за житлово-комунальні послуги дистанційно. Для цього Мінсоцполітики разом з уповноваженими банками запроваджує експериментальний проект, який виглядатиме як відеоінструкція і кожному з таких людей буде донесена інформація, як можна сплатити за ЖКП: «Для цього буде розроблена велика програма інформування до того, як люди отримають платіжки за ЖКП».

Також Міністр анонсувала підтриманий сьогодні Урядом соціальний проект «Допомога поруч». Завдяки цьому проекту будуть реєструватись всі заявки від громадян, які сьогодні не мають змоги виходити з дому, яким потрібні ліки, харчування, або доставка інших речей.

Завдяки цій платформі «Допомога поруч» будуть реєструватись такі потреби, а також спільно з органами місцевого самоврядування, соціальними працівниками, органами виконавчої влади на місцях та небайдужими будуть вирішуватись всі нагальні питання для тих людей, які сьогодні знаходяться в групі ризику і перебувають вдома. Тому Мінсоцполітики і запускає цю онлайн-платформу.

«Буду особисто просити всі регіони, всі соціальні служби на місцях допомагати реєструвати такі заявки, щоб жодна людина, яка сьогодні потребує соціального захисту не залишилася поза увагою», - сказала Міністр.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України