Уряд продовжив строки державних соціальних виплат на період карантину

Уряд прийняв рішення щодо продовження строків виплати державних соціальних допомог громадянам та строків звернення за їх призначенням на період встановлення карантину та обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), та 30 днів після його скасування.

Постанову Кабінету Міністрів України „Деякі питання надання державної соціальної допомоги”, розроблену Міністерством соціальної політики, прийнято 8 квітня 2020 року на засіданні Уряду.

За словами Міністра соціальної політики Марини Лазебної, на період карантину, коли передбачені обмеження щодо пересування громадян, необхідно посилити їх соціальний захист, забезпечити додаткові соціальні гарантії.

Рішенням Уряду продовжені строки:

- виплати на новий період державної соціальної допомоги, яку було призначено раніше, без необхідності особистого звернення громадян до органів соціального захисту населення;

- нових звернень за призначенням деяких видів державної допомоги;

- виплати державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства, дітям з інвалідністю, особам з інвалідністю, у випадках, коли строк переогляду органом МСЕК (медико-соціальної експертизи) або ЛКК (лікарсько-консультативної комісії) пропущено.

Міністерство соціальної політики України