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Марина Лазебна: Уряд запроваджує низку соціальних програм допомоги людям

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Уряд запроваджує низку програм допомоги людям, які покликані максимально допомогти соціально вразливим верствам населення у складний період карантину.

Про це 10 квітня в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» на телеканалі «Україна» заявила Міністр соціальної політики Марина Лазебна.

За її словами, Міністерство соціальної політики вже з наступного тижня запроваджує експериментальний проект допомоги зі сплати за ЖКП.

«Тим пенсіонерам, які є власниками банківських карток, ми запропонуємо скористатися або інтернет-банкінгом, або зателефонувати на гарячу лінію до банків і, пройшовши ідентифікацію, оплатити комунальні послуги. Або ж Укрпошта, яка теж відкриває гарячу лінію. Можна буде замовити таку послугу: листоноша прийде додому до пенсіонера, візьме платіжки і оплатить», – повідомила Марина Лазебна.

Крім того, вона поінформувала про ще один проект – «Допомога поруч».

«Це велика інформаційна платформа, де люди можуть знайти тих, кому потрібна турбота. Кожен може зробити заявку - хто про свого сусіда, про своїх батьків, хто просто про того, кому потрібна допомога. І всі небайдужі: бізнес, волонтери, благодійники, громадські організації, і Уряд, і місцева влада, будемо всі разом виконувати заявки людей, які потребують допомоги», – зазначила очільниця Міністерства.

За словами Марини Лазебної, ці проекти були підтримані усіма членами Кабінету Міністрів на засіданні 8 квітня.

Міністерство соцiальної політики України

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