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Зміни до держбюджету відкривають можливість для виконання соціальних зобов’язань, - Марина Лазебна

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Вже найближчими днями розпочнуться ініційовані Президентом України виплати одноразової грошової допомоги у розмірі тисяча гривень пенсіонерам та іншим незахищеним верствам населення.

Про це заявила Міністр соціальної політики Марина Лазебна у зв’язку із схваленням Верховною Радою змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік".

"Після набрання чинності змін до держбюджету потрібно близько 5 днів для того, щоб розпочати виплати, - зазначила Марина Лазебна. - Рішення парламенту дає можливість додатково спрямувати понад 10 мільярдів гривень для виплати одноразової допомоги у розмірі 1000 гривень більш ніж 10,6 мільйонів людей".

Міністр нагадала, що відповідно до визначеного Урядом порядку, одноразову допомогу в сумі 1 тисяча гривень отримають пенсіонери, розмір пенсійної виплати яких менше 5 тисяч гривень, та громадяни, які одержують державну соціальну допомогу у зв’язку з інвалідністю та за віком замість пенсії.

Марина Лазебна також звернула увагу громадян похилого віку на те, що пенсіонерам, які отримують пенсії на банківські картки, одноразову допомогу в розмірі 1 тисячі гривень буде зараховано автоматично, а тим, хто отримує пенсію через Укрпошту, гроші принесе листоноша.

Міністерство соцiальної політики України

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