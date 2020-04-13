Верховна Рада зберегла видатки на співфінансування придбання квартир для ВПО на рівні 20 млн грн у 2020 році

Верховна Рада України зберегла видатки Державного бюджету-2020 на співфінансування придбання житла для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на рівні 20 млн гривень.

Відповідні видатки були збережені під час внесення змін до Державного бюджету України на 2020 рік.

Також були збережені й інші видатки, що стосуються допомоги ВПО та громадянам, звільненим з полону.

Відтак, збережено видатки на рівні 66,514 млн грн на виплату одноразової допомоги ув’язненим (100 тис грн/особа) та виплату Державної щомісячної стипендії ім. Левка Лук’яненка (6081 грн/особа);

збережена субвенція місцевим бюджетам (за рахунок гранту KfW) на рівні 485 млн грн і фінансування проекту з постачання питної води у м. Маріуполь (кредит від Уряду Франції) на рівні 173,867 млн грн;

збережено фінансування на рівні 5 млн грн на заходи, спрямовані на зменшення соціального, економічного та екологічного впливу вибухонебезпечних предметів на життя та діяльність населення та інформування населення про небезпеки вибухонебезпечних предметів.

«Це голосування важливе не тільки з позиції збереження видатків на ці важливі заходи, але й, головне, цим голосуванням Верховна Рада по суті дала старт і зелене світло роботі нового Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих теритрій. Велика вдячність всім депутатам, які голосували «за». Також важливим є й затвердження фінансування програми з грошової компенсації постраждалим, житло яких зруйновано через збройну агресію Російської Федерації, на рівні 20 млн грн на цей рік», - наголосив Віце-пре’єр-міністр Олексій Резніков.

Служба Віце-прем'єр-міністра України