Уряд продовжує ініціювати антикризові заходи для соціального захисту громадян

Кабінетом Міністрів України прийнято рішення щодо забезпечення додаткових соціальних гарантій на період карантину для фізичних осіб-підприємців, які мають дітей, та людей, які втратили роботу та зареєструвались у центрі зайнятості як безробітні.

Відповідну постанову „Деякі питання соціальної підтримки сімей з дітьми”, розроблену Міністерством соціальної політики, прийнято на засіданні Уряду 22 квітня 2020 року.

„Люди втрачають засоби для існування. Тому ми пропонуємо додаткові програми соціальної підтримки для сімей з дітьми в період карантину”, - зазначила Міністр соціальної політики Марина Лазебна.

Рішенням Уряду запроваджено виплату допомоги на дітей фізичним особам-підприємцям, які належать до першої і другої групи платників єдиного податку та сплачували єдиний соціальний внесок, на період карантину та на один місяць після дати його відміни.

Такою допомогою може скористатися близько 300 тисяч сімей. Вона надаватиметься на кожну дитину до 10 річного віку у розмірі прожиткового мінімуму (для дітей віком до 6-ти років – 1 779 грн; для дітей віком від 6-ти до 10-ти років – 2 218 гривень).

Також для громадян, які втратили роботу або не мають можливості працевлаштуватися під час карантину, спрощено доступ і надано можливість отримати державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям, яка в свою чергу передбачає і доплати на кожну дитину.

Цією підтримкою буде охоплено близько 100 тисяч громадян. Середньомісячній розмір допомоги для малозабезпеченої сім’ї, в якій виховуються неповнолітні діти, становитиме від 2800 до 3020 гривень.

Рішенням Уряду збільшено з двох до трьох місяців термін простроченої заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг одержувачами житлових субсидій та пільг, за наявності якої житлова субсидія не призначається.

Міністерство соцiальної політики України