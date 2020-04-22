Уряд надаватиме допомогу працівникам по частковому безробіттю на період карантину

22 квітня, Кабінет Міністрів України прийняв постанову “Про затвердження розміру, порядку надання та повернення коштів, спрямованих на фінансування допомоги по частковому безробіттю на період карантину”.

Постановою визначено розмір допомоги по частковому безробіттю за кожну годину, на яку працівникові було скорочено тривалість робочого часу, із розрахунку двох третин тарифної ставки, але не більше розміру мінімальної зарплати.

Ця допомога надаватиметься на період карантину, а також протягом 30 днів після його завершення. За отриманням цією допомоги малі та середні роботодавці можуть звертатися до центрів зайнятості.

“Ми закликаємо усіх роботодавців не звільняти людей, зберігати робочі місця. У разі вимушеного скорочення робочих годин для працівників або так званого “часткового безробіття”, Уряд готовий компенсувати витрати на заробітну плату. Своїми рішеннями, ми прагнемо максимально сприяти збереженню зайнятості та запобігати зростанню безробіття у період карантину та після нього”, - зазначив Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України