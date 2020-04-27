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На Дніпропетровщині будують домівки для дітей-сиріт

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На Дніпропетровщині зводять одразу п’ять малих групових будиночків для дітей-сиріт. Про це повідомив голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Бондаренко.

«Дніпропетровщина – пілотний регіон, де запроваджуємо сучасну систему виховання сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, – зазначив очільник області Олександр Бондаренко. – Створюємо для них комфортні умови, максимально наближені до домашніх. В області зводимо малі групові будиночки, де дітлахи житимуть під наглядом вихователів. Там відзначатимуть разом свята, ходитимуть до школи, відвідуватимуть гуртки».

Проект втілюють державним та обласним коштом. Вже майже готові групові будиночки у Раївці, Богданівці та селищі Солоне. Активно будуються – у Покрові та Кам’янському.

У Покрові одноповерховий будинок зводять «з нуля». Будують за сучасними енергозберігаючими технологіями. Груповий будинок матиме 5 просторих спалень, у кожній мешкатиме по двоє дітей. Запланована вітальня з їдальнею, кухня, ігрова кімната, декілька санвузлів, пральня з гардеробною, комора. Окремо – кімната та кабінет вихователів.

Проектом також передбачені майданчик для ігор та занять фізкультурою. З’явиться зона відпочинку з гойдалками та каруселями. Тротуарні доріжки викладуть плиткою. Територію – озеленять. Для дітей із інвалідністю обладнають пандуси.

Дніпропетровська ОДА

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