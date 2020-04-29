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У травні підвищені пенсії отримають 8,4 млн пенсіонерів

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Марина Лазебна повідомила, що в складних умовах карантину Уряд виконує свої зобов’язання та посилює програми соціального захисту населення, зокрема забезпечує зростання пенсій.

У травні 8,4 млн пенсіонерів будуть проіндексовані на 11% розміри пенсій. Також до 2100 грн підвищено мінімальний розмір пенсії особам, страховий стаж яких становить 30 років у жінок та 35 років у чоловіків.

За словами очільниці Мінсоцполітики, розмір пенсії зросте у середньому на 260 гривень.

Нагадаємо, що відповідні підвищення передбачені постановою Кабінету Міністрів від 1 квітня 2020 р. № 251 „Деякі питання підвищення пенсійних виплат і надання соціальної підтримки окремим категоріям населення у 2020 році”.

Кошти на виплату підвищених пенсій передбачені у прийнятих 13 квітня 2020 р. змінах до Закону України „Про Державний бюджет України на 2020 рік”.

Довідково: Відповідно до Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” при збільшенні заробітку, з якого обчислюється пенсії, враховується 50 % показника зростання споживчих цін за попередній рік та 50 % показника зростання заробітної плати, за рік, що передує року, в якому проводиться збільшення.

У 2019 р індекс зростання споживчих цін склав 4,1 %, а показник зростання заробітної плати за попередній рік 17,85 %.

Показник збільшення у 2020 році становить 11 % ((4,1%+17,85%) / 2).

Міністерство соцiальної політики України

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