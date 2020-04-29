Уряд змінив порядок забезпечення житлом деяких категорій осіб

Уряд вніс зміни до порядків забезпечення житлом деяких категорій осіб, які брали участь у Революції Гідності та бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей.

Відповідні порядки використання коштів за бюджетними програмами для надання грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення деяких категорій осіб, які брали участь у Революції Гідності та бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей, були приведені у відповідність до Закону України «Про Державний бюджет на 2020 рік», яким Мінветеранів визначено головним розпорядником таких коштів (7,6 млн грн та 50,0 млн грн відповідно).

Таке рішення прийняте сьогодні, 29 квітня, на засіданні Уряду.

За словами Міністра у справах ветеранів України Сергія Бессараба, грошову компенсацію з державного бюджету отримають:

- сім’ї осіб, які загинули або померли внаслідок поранень чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі в Революції Гідності;

- сім’ї осіб, яким посмертно присвоєно звання «Герой України» за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння українському народові, виявлені під час Революції Гідності;

- сім’ї померлих учасників бойових дій на території інших держав, особи з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стоять на відповідному обліку за місцем проживання.

Таке рішення дасть можливість у 2020 році забезпечити житлом більше 7 сімей учасників Революції Гідності та 50 сімей воїнів-інтернаціоналістів з інвалідністю внаслідок війни.

Важливо, що до 2020 року головним розпорядником субвенції та відповідальним виконавцем бюджетної програми було Мінсоцполітики. Відтепер ці повноваження передані Міністерству у справах ветеранів України.

Варто відзначити, що вирішення питання забезпечення житлом буде продовжено. Вже на найближче засідання Уряду заплановано винести питання про виплату грошової компенсації за житло особам з інвалідністю І-ІІ групи з числа учасників АТО/ООС, членам сімей загиблих, померлих учасників АТО/ООС та внутрішньо переміщеним особам з ІІІ групою інвалідності, статусом УБД, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

Міністерство у справах ветеранів України