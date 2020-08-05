Що потрібно знати, якщо ви втратили роботу і хочете отримувати допомогу від держави

Мінекономіки разом із Державною службою зайнятості продовжує щотижневе інформування щодо ключових питань, які стосуються втрати роботи, отримання фінансової допомоги або допомоги у пошуку нової роботи.

Що змінилося в порядку реєстрації безробітних в період карантину?

Протягом карантину Урядом запроваджено низку законодавчих змін, які значно спростили умови реєстрації в службі зайнятості та отримання допомоги по безробіттю на цей період.

По-перше, забезпечено можливість подання заяв про надання статусу безробітного та допомоги по безробіттю дистанційно, тобто на електронну пошту центру зайнятості або через онлайн-портал державних послуг «Дія».

По-друге, підвищено з 650 до 1000 грн мінімальний розмір допомоги по безробіттю на період карантину та протягом 30 днів після його завершення.

По-третє, зареєстрованим у службі зайнятості безробітним допомога призначається з першого дня набуття статусу, навіть тим, хто був звільнений у період карантину за власним бажанням (до карантину звільненим за власним бажанням допомога виплачувалася з 91 дня набуття статусу).

По-четверте, роботодавці з малого та середнього бізнесу, які зупинили чи скоротили свою діяльність під час карантину, можуть отримати допомогу по частковому безробіттю для покриття витрат на зарплату робітникам, яким було скорочено робочий час.

У який період після звільнення з роботи можна зареєструватися в службі зайнятості?

Чинним законодавством не встановлено граничних термінів реєстрації громадянина в державній службі зайнятості після звільнення з роботи. Але для того, щоб отримувати допомогу з урахуванням заробітної плати за останнім місцем роботи, зареєструватися треба протягом 6 місяців після звільнення.

Як можна зателефонувати на «гарячі лінії» обласних центрів зайнятості?

У разі виникнення питань, пов’язаних із наданням послуг з працевлаштування у період карантину, телефонуйте, будь ласка, за номером «гарячої лінії» вашого регіону.

Номери телефонів обласних центрів зайнятості за посиланням: https://is.gd/K9Wgv9.

Також ви можете зателефонувати на «гарячу лінію» державної служби зайнятості 0 800 50 99 66.

Питання-відповіді за попередні тижні дивіться за посиланням: https://bit.ly/2VTMn8m, https://bit.ly/2yTThTq.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України