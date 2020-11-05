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Обговорено стратегію виходу дитячих закладів оздоровлення та відпочинку з карантину

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8 травня під головуванням заступника Міністра соціальної політики Бориса Лебедцова відбулося онлайн засідання центрального міжвідомчого штабу, під час якого розглядалася стратегія виходу дитячих закладів оздоровлення та відпочинку з періоду обмежувальних заходів, пов’язаних поширенням на території України коронавірусу COVID -19”, підготовки їх до оздоровчого сезону та прийому дітей до закладів.

Члени штабу - представники центральних органів виконавчої влади, органів нагляду і контролю, народні депутати України - обговорили пропозиції до розробки єдиного алгоритму дій органів виконавчої влади, відповідальних за організацію оздоровлення та відпочинку дітей в Україні у 2020 році.

Розпочато підготовку до Всеукраїнської селекторної наради з питань оздоровлення та відпочинку дітей, яка відбудеться після прийняття Урядом рішення щодо скасування обмежувальних заходів.

Міністерство соцiальної політики України

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