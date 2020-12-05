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До Міжнародного дня медичної сестри та медичного брата. Звернення Міністра охорони здоров‘я Максима Степанова

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«Увага всього світу зараз прикута до лікарів. Слова подяки лунають здебільшого на їхню адресу. Однак є люди, без яких лікарі ніколи б не впоралися. І це медсестри та медбрати.

Ви — ті, хто першим зустрічає пацієнтів на порозі лікарень. Ті, хто ночами сидить біля ліжка хворого, першим натискає на тривожний дзвінок, хто асистує лікарям в операційних, хто забезпечує не лише лікування, а й постійну турботу. Ви — ті, хто стає сім’єю тоді, коли рідних ще не пускають до реанімації. Ви — ті, хто турбується не лише про хворого, але й про його родину.

Дякую вам за любов, відданість і ваше велике серце. Бережіть себе!»

https://youtu.be/blqT9C9aodY

МОЗ України

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