Урядом схвалено рішення щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі

На засіданні Уряду, 3 червня 2020 року, схвалено проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі”.

”Фактично ми йдемо шляхом відмови від паперових трудових книжок. Ми визначаємо законодавчі підстави для автоматичного призначення пенсій за віком, через особистий електронний кабінет особи на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України”, - поінформувала Міністр соціальної політики Марина Лазебна, під час виступу на засіданні Уряду.

Даним законопроектом пропонується запровадити можливість автоматичного призначення пенсії, без особистого звернення особи, а саме передбачається механізм який надасть можливість людині самостійно обирати автоматичне призначення або відстрочення виходу на пенсію, яке матиме свої переваги у збільшеному розмірі пенсії та визначати в автоматизованому режимі найбільш вигідний варіант для призначення пенсії, включаючи дату такого призначення. В свою чергу Пенсійний фонд автоматично інформуватиме особу про настання права на призначення пенсії та орієнтовний її розмір.

Зокрема Міністр зазначила, що оригінал паперової трудової буде передаватися на зберігання працівнику як офіційний документ, у разі якщо працівник виявить бажання продовжити її ведення, то роботодавець на його вимогу буде зобов’язанй паралельно із електронним обліком трудової діяльності внести до паперової трудової книжки записи про прийняття на роботу, переведення та звільнення.

Довідково:

Реформа обліку трудової діяльності працівника полягає у поступовій відмові від паперових трудових книжок, що в перспективі дасть можливість підприємцям зекономити кошти на їх адміністрування та зробить більш легким процес прийому та звільнення працівників та запровадити сервісну послугу автоматичного призначення пенсій за віком за умови наявності повної історії про трудову діяльність особи.

Здійснюється формування та ведення Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, який зараз містить інформацію про понад 30 млн. громадян України. Щомісячно органи Пенсійного фонду забезпечують обробку даних щодо 13,2 млн застрахованих осіб та 11,3 млн пенсіонерів, інформацію про належні їм соціальні права та їх реалізацію.

Міністерство соцiальної політики України