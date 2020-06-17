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Урядом визначено виплату медичним працівникам у разі встановлення інвалідності, або смерті від коронавірусної інфекції

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На засіданні Уряду 17 червня 2020 року прийнято важливі рішення, спрямовані на посилення соціального захисту медичних працівників.

Постановою визначено виплати медичним працівникам у разі встановлення інвалідності, або смерті від коронавірусної інфекції:

І група інвалідності – виплата становитиме 840 тисяч 800 грн;

ІІ група інвалідності - 735 тисяч 700 грн;

ІІІ група інвалідності – 630 тисяч 600 грн.

Члени сім’ї, у разі смерті медичного працівника від цього професійного захворювання під час виконання професійних обов’язків, отримають 1 мільйон 575 тисяч 500 грн.

Кошти на ці виплати передбачені державним бюджетом і будуть виплачені через Фонд соціального страхування.

Міністерство соціальної політики України

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