Мінсоцполітики спростило призначення соціальних допомог, переоформлення субсидій для посилення соцзахисту вразливих категорій населенн

Міністр соціальної політики Марина Лазебна під час брифінгу за підсумками 100 днів роботи Уряду підкреслила, що за ініціативи Мінсоцполітики було ухвалено ряд рішень Уряду щодо спрощення призначення соціальних допомог, переоформлення субсидій під час картину з метою комплексного посилення соціального захисту найбільш вразливих категорій населення:

- понад 2 млн сімей було автоматично перепризначено та виплачено у повному розмірі державну соціальну допомогу у період карантину;

- більше 3 млн домогосподарств здійснено автоматичне, без їх звернення, перепризначення субсидій;

- для людей, які втратили роботу у період карантину, було спрощено порядок отримання субсидій;

- на 50 % збільшено соціальні нормативи на користування житлово-комунальними послугами субсидіантів;

- заборонено припинення надання житлових субсидій.

Міністерство соцiальної політики України