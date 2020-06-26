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За ініціативи Президента України розпочато виплати родинам медичних працівників, які померли у боротьбі з COVID-19

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На початку 2020 року Україна, як і весь світ, постала перед складним викликом COVID-19. Українські медичні працівники щодня рятують наших громадян, ризикуючи власним здоров’ям і життям.

За словами Президента України Володимира Зеленського, «медики не мають боятися ходити на роботу, вони повинні відчувати не лише нашу моральну підтримку, а й знати, що держава дбає про них і здатна подбати про їхніх близьких і дітей».

Як повідомила Міністр соціальної політики Марина Лазебна, Урядом прийнято важливі рішення, спрямовані на посилення соціального захисту медичних працівників та їх родин у зв’язку з поширенням COVID-19.

Визначено та регламентовано порядок виплат медичним працівникам у разі встановлення інвалідності або смерті від коронавірусної інфекції, що сталися під час виконання ними професійних обов’язків.

Наразі Мінсоцполітики вжито всіх заходів, зокрема, перераховані кошти, які з дня на день надійдуть від Фонду соціального страхування безпосередньо на рахунки родичів медичних працівників у розмірі 210 тисяч 200 гривень.

Крім того, найближчим часом буде забезпечено додаткову виплату родинам у розмірі 1 мільйон 575 тисяч 500 гривень.

Втрата близької людини для кожної родини – неоціненна! Хочемо виразити слова вдячності та співчуття родинам, які втратили найдорожче – своїх рідних!

Міністерство соцiальної політики України

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