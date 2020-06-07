Мінекономіки надає роз'яснення: Що потрібно знати, якщо ви втратили роботу і хочете отримувати допомогу від держави

Мінекономіки разом із Державною службою зайнятості продовжує інформування щодо ключових питань, які стосуються втрати роботи, отримання фінансової допомоги або допомоги у пошуку нової роботи.

Чи відновили особистий прийом клієнтів центри зайнятості?

Переважна більшість центрів зайнятості продовжують працювати дистанційно, окрім центрів у Херсонській та Сумській областях, частково – у Луганській та Полтавській. Відкритий для клієнтів також Одеський міський ЦЗ.

Можливість ведення особистого прийому громадян у центрах зайнятості залежить, насамперед, від епідеміологічної ситуації в конкретному регіоні.

Нагадуємо, що так, як і раніше, ви можете зареєструватися в службі зайнятості як безробітний онлайн або залишити заяви безпосередньо в центрі зайнятості у скриньці для кореспонденції. Більш детально тут: https://is.gd/2efViC

Власники електронного цифрового ключа можуть подати заяви через додаток «Дія». Покрокова інструкція тут: https://is.gd/yC5dmK

Усі актуальні вакансії є на офіційному сайті державної служби зайнятості https://www.dcz.gov.ua/userSearch/vacancy, база пропозицій роботи оновлюється щодня.

Чим загрожує зловживання статусом безробітного?

Державна служба зайнятості звертає увагу громадян України на необхідність добросовісного використання прав і обов’язків, пов’язаних з набуттям статусу безробітного. Непоодинокими є випадки, коли особи реєструються в службі зайнятості як безробітні, проте паралельно отримують дохід. Такі дії обертаються негативними наслідками, передусім, для самих безробітних.

Зареєстрований безробітний повинен повідомляти про:

працевлаштування;

укладання цивільної угоди про виконання роботи/надання послуг;

започаткування власної справи.

Можливі наслідки зловживання статусом безробітного:

Скорочення тривалості виплат;

Стягнення неправомірно виплачених коштів;

Кримінальна відповідальність.

Більш детально за посиланням https://is.gd/msGHmf

На який розмір допомоги по безробіттю люди можуть розраховувати?

Розмір допомоги по безробіттю розраховується для кожної особи індивідуально.

Він визначається залежно від страхового стажу людини та її заробітної плати. Допомога по безробіттю виплачується залежно від тривалості безробіття у відсотках до визначеного розміру.

Максимальний розмір допомоги по безробіттю наразі становить 8 408 грн. (4 прожиткових мінімуми для працездатних осіб).

Розмір мінімальної виплати допомоги по безробіттю, що виплачується застрахованим особам в залежності від страхового стажу та заробітної плати, становить 1 800 грн., а особам, виплати яким призначаються без урахування страхового стажу та заробітної плати – 1 000 грн. (на період дії карантину + 30 календарних днів після його закінчення).

Загальна тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 360 календарних днів, а для осіб передпенсійного віку – 720 календарних днів.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України