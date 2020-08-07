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Борис Лебедцов окреслив основні напрями соціальної політики стосовно людей поважного віку

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Сьогодні заступники Міністра соціальної політики України Борис Лебедцов та Віталій Музиченко взяли участь у засіданні „круглого столуˮ на тему: „Захист прав людей похилого віку”, де обговорювалися напрями соціальної політики стосовно людей поважного віку.

Захід проходив в онлайн-режимі за участю народних депутатів, представників міжнародних організацій, дипломатичних установ, громадянського сектора.

„Наразі, Україна є однією із країн світу, де частка людей похилого віку в структурі населення зростає високими темпами. Демографічні прогнози свідчать про необхідність удосконалення соціально-економічної політики з урахуванням демографічних тенденцій”, – наголосив Борис Лебедцов.

За словами заступника Міністра, державна соціальна політика стосовно громадян старшого покоління в Україні повинна бути орієнтована на:
- посилення правового захисту громадян похилого віку;
- забезпечення гідного рівня життя літніх людей та надання необхідної підтримки громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах;
- сприяння підвищенню ролі сім’ї в догляді за людьми похилого віку;
- організацію ефективного соціального обслуговування літніх людей, надання психологічної допомоги;
- сприяння посильній трудовій зайнятості літніх людей, забезпечення рівного доступу літніх людей до програм і системи професійної орієнтації, підготовки і перепідготовки;
- забезпечення доступності людей похилого віку до інформаційних ресурсів.

Борис Лебедцов підкреслив, що з метою забезпечення адаптації суспільних інститутів до подальшого демографічного старіння Урядом схвалено Стратегію державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на період до 2022 року та затверджено план заходів з її реалізації.

Під час засідання „круглого столуˮ учасники приділили увагу одним із важливих напрямів соціального захисту людей похилого віку – питанням пенсійного забезпечення, надання соціальних послуг та організації соціального обслуговування.

Довідково

В Україні проживає понад 9,5 млн осіб старше 60 років, що складає п’яту частину її населення, а в селах – навіть третину. Очікувана тривалість життя становить 66 років у чоловіків та 76 років у жінок.

Відповідно до національного демографічного прогнозу, до 2025 р. частка осіб, старших за 60 років, складатиме понад 25,0 %, осіб у віці понад 65 років і старших – 18,4 %, а до 2030 року – більше ніж 26,0 % і 20,0% відповідно.

Міністерство соцiальної політики України

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