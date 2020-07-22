На запит Уряду Червоний Хрест України доправив першу партію додаткової гуманітарної допомоги постраждалим від повеней

Сьогодні, 21 липня, на запит Уряду України Червоний Хрест України доправив першу партію додаткової гуманітарної допомоги постраждалим від повеней на Заході України. Доставка відбулася у рамках співпраці Уряду України з Червоним Хрестом України у координації та за підтримки Міжнародної Федерації Червоного Хреста та Червоного Півмісяця, Данського Червоного Хреста і Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

“Червоний хрест України швидко відгукнувся на звернення Уряду щодо додаткової гуманітарної допомоги у західні області, які постраждали від повеней. Це доповнить допомогу, яку Уряд раніше виділив з резервного фонду державного бюджету обсягом понад 700 млн грн. Ми вдячні міжнародним партнерам, які оперативно провели відповідні процедури та закупівлі, щоб якнайшвидше доставити допомогу тим громадянам, які гостро її потребують”, - коментує Ольга Стефанішина, Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Протягом тижня волонтерами Червоного Хреста буде передано 3750 гігієнічних наборів першої необхідності мешканцям Івано-Франківської (3040 наборів), Закарпатської (210 наборів) та Чернівецької областей (500 наборів).

«Повінь, яка трапилась на заході України, – це непросте випробування на долю людей. Постраждало багато населених пунктів. Ми робимо все можливе, щоб допомогти людям, які опинились в епіцентрі надзвичайної ситуації. Наразі волонтери Червоного Хреста вже розпочали передавати набори першої необхідності мешканцям, які найбільше потребують допомоги», - зазначив генеральний директор Національного комітету Товариства Червоного Хреста України Максим Доценко.

Це перший етап надання допомоги, яка проводиться в рамках співпраці з Урядом України для допомоги 5 областей в західній Україні, які наприкінці червня зазнали масштабних повеней, через які було пошкоджено тисячі житлових будинків, домогосподарств, зруйновано та пошкоджено сотні кілометрів доріг, дамби, мости. Було порушено транспортне сполучення з десятками населених пунктів. Товариство Червоного Хреста України бере участь в оцінці потреб постраждалих регіонів, а також забезпечує всю логістику передачі наборів першої необхідності постраждалим.

Служба Віце-прем'єр-міністра України