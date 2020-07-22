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На запит Уряду Червоний Хрест України доправив першу партію додаткової гуманітарної допомоги постраждалим від повеней

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Сьогодні, 21 липня, на запит Уряду України Червоний Хрест України  доправив першу партію додаткової гуманітарної допомоги постраждалим від повеней на Заході України. Доставка відбулася у рамках співпраці Уряду України з Червоним Хрестом України у координації та за підтримки Міжнародної Федерації Червоного Хреста та Червоного Півмісяця, Данського Червоного Хреста і Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

“Червоний хрест України швидко відгукнувся на звернення Уряду щодо додаткової гуманітарної допомоги у західні області, які постраждали від повеней. Це доповнить допомогу, яку Уряд раніше виділив з резервного фонду державного бюджету обсягом понад 700 млн грн. Ми вдячні міжнародним партнерам, які оперативно провели відповідні процедури та закупівлі, щоб якнайшвидше доставити допомогу тим громадянам, які гостро її потребують”, - коментує Ольга Стефанішина, Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Протягом тижня волонтерами Червоного Хреста буде передано 3750 гігієнічних наборів першої необхідності мешканцям Івано-Франківської (3040 наборів), Закарпатської (210 наборів) та Чернівецької областей (500 наборів).

«Повінь, яка трапилась на заході України, – це непросте випробування на долю людей.  Постраждало багато населених пунктів. Ми робимо все можливе, щоб допомогти людям, які опинились в епіцентрі надзвичайної ситуації. Наразі волонтери Червоного Хреста  вже розпочали передавати набори першої необхідності мешканцям, які найбільше потребують допомоги», - зазначив генеральний директор Національного комітету Товариства Червоного Хреста України Максим Доценко.

Це перший етап надання допомоги, яка проводиться в рамках співпраці з Урядом України для допомоги 5 областей в західній Україні, які наприкінці червня зазнали масштабних повеней, через які було пошкоджено тисячі житлових будинків, домогосподарств, зруйновано та пошкоджено сотні кілометрів доріг, дамби, мости. Було порушено транспортне сполучення з десятками населених пунктів. Товариство Червоного Хреста України бере участь в оцінці потреб постраждалих регіонів, а також забезпечує всю логістику передачі наборів першої необхідності постраждалим.

Служба Віце-прем'єр-міністра України

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