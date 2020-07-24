Мінсоцполітики оптимізує процес призначення та надання соціальної допомоги

Міністерство соціальної політики розробило низку змін для забезпечення доступу до соціальної допомоги громадян та родин, що її потребують. Суттєві зміни торкнуться питань рівного доступу до державної допомоги, об’єктивності під час її призначення та спрощення оформлення необхідних документів.

Розроблена з цією метою постанова «Деякі питання виплати державної соціальної допомоги» передбачає проведення перерахунку розміру допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, яка виплачувалася в січні-червні 2020 року, та на дітей з інвалідністю, над якими встановлено опіку чи піклування.

Основні зміни передбачають:

затвердити порядки призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги та житлових субсидій;

встановити стимулюючі механізми для виходу малозабезпеченої сім’ї із стану бідності, в складі якої є працездатні непрацюючі особи;

надати можливість звернення он-лайн за призначенням державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям;

уніфікувати принципи надання допомоги на дітей одиноким матерям та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям;

удосконалити механізм взаємодії державних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування для забезпечення сервісного підходу та принципу максимальної доступності адміністративних послуг соціального характеру для мешканців територіальних громад;

спростити порядок тимчасової державної допомоги на дітей;

визначити умови, за наявності яких поновлюється виплата допомоги на дітей, які виховуються в багатодітних сім’ях.

Міністерство також розробляє механізми стимулювання непрацюючих працездатних членів малозабезпечених сімей до самозабезпечення. Зокрема, родинам, що опинились у складній життєвій ситуації, надаватиметься поворотна одноразова безвідсоткова допомога на здобуття економічної самостійності та для організації підприємницької діяльності.

За словами Міністра соціальної політики Марини Лазебної, ті сім’ї, які на сьогодні з об’єктивних обставин отримують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям, збережуть право на її отримання, а розмір такої допомоги буде збільшено. «Держава послідовно посилює гарантії надання соціальної допомоги через посилення таких ключових її пріоритетів, як адресність, спрощений доступ до оформлення. Паралельно ми всебічно підтримуємо стимулюючий характер державної підтримки, прозорість та справедливість розподілу наявних ресурсів, – зазначила очільниця Міністерства.

Міністр також наголосила на своєчасності рішення про уніфікацію принципів призначення допомоги, що виключає ризики суб’єктивного характеру. «Допомога надаватиметься з урахуванням майнового стану сім’ї, порушення та зловживання, що раніше припускались на рівні комісій різних рівнів, відтепер легко відстежуватимуться», – додала Міністр.

Інформаційна довідка:

До 1 липня 2020 розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям з усіма підвищеннями (10 % - 20 %) та надбавками (250 -500 грн) на дитину становив в середньому 115 % від розміру прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку.

З 1 липня 2020 року розмір такої допомоги становитиме 130 % від розміру прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку:

для дітей віком до 6 років – 2 416,7 гривень;

для дітей віком від 6 до 18 років – 3 013,4 гривень.

Скасовано норму, яка обмежувала максимальний розмір допомоги (75 % рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї).

З 1 липня 2020 року максимальний розмір державної соціальної допомоги не може перевищувати прожитковий мінімум для сім’ї.

Міністерство соцiальної політики України