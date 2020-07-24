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348 тисяч робочих місць вже вдалось зберегти завдяки програмі по частковому безробіттю

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За програмою по частковому безробіттю станом на 24 липня до центрів зайнятості роботодавцями подано близько 210 тис. пакетів документів, з яких майже 183 тис. – від ФОПів, які є застрахованими особами. Це дозволило здійснити виплати та зберегти робочі місця для 348 тисяч людей, з них 169 тисяч – фізичні особи-підприємці. Профінансовано – 1 636,4 млн грн. Фінансування здійснюється кожні 10 днів. Наступне фінансування за цією програмою – 27 липня.

Лідерами за кількістю поданих заявок від підприємців залишаються роботодавці Харківської, Львівської, Донецької, Сумської та Чернівецької областей.

Ситуація щодо реєстрації безробітних продовжує демонструвати тенденцію до стабілізації. Так, з початку дії карантину через центри зайнятості зареєстровано понад 380 тисяч безробітних. Працевлаштовано 211,7 тис. громадян:

у сільському господарстві – 50% від усіх працевлаштованих;

у переробній промисловості – 13%;

у сфері торгівлі – 12%.

Усього ж з початку року працевлаштовано понад 360 тисяч громадян.

До співпраці з державними органами було залучено 78 тисяч роботодавців.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

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