348 тисяч робочих місць вже вдалось зберегти завдяки програмі по частковому безробіттю

За програмою по частковому безробіттю станом на 24 липня до центрів зайнятості роботодавцями подано близько 210 тис. пакетів документів, з яких майже 183 тис. – від ФОПів, які є застрахованими особами. Це дозволило здійснити виплати та зберегти робочі місця для 348 тисяч людей, з них 169 тисяч – фізичні особи-підприємці. Профінансовано – 1 636,4 млн грн. Фінансування здійснюється кожні 10 днів. Наступне фінансування за цією програмою – 27 липня.

Лідерами за кількістю поданих заявок від підприємців залишаються роботодавці Харківської, Львівської, Донецької, Сумської та Чернівецької областей.

Ситуація щодо реєстрації безробітних продовжує демонструвати тенденцію до стабілізації. Так, з початку дії карантину через центри зайнятості зареєстровано понад 380 тисяч безробітних. Працевлаштовано 211,7 тис. громадян:

у сільському господарстві – 50% від усіх працевлаштованих;

у переробній промисловості – 13%;

у сфері торгівлі – 12%.

Усього ж з початку року працевлаштовано понад 360 тисяч громадян.

До співпраці з державними органами було залучено 78 тисяч роботодавців.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України