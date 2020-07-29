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Створення повноцінного інклюзивного простору, дружнього до осіб з інвалідністю – пріоритет Мінсоцполітики,

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Сьогодні Міністерство соціальної політики України разом з громадською організацією „Громадський рух „Соціальна єдність” підписали Меморандум про партнерство, який направлений на формування унікальної практики державно-громадянського співробітництва в соціальній сфері.

„Створення повноцінного інклюзивного простору, дружнього до осіб з інвалідністю – пріоритет Мінсоцполітики”, – заявила Марина Лазебна, Міністр соціальної політики України, при підписанні Меморандуму.

Головна мета – це Україна без будь-яких перешкод для людей з інвалідністю, доступність для людей з інвалідністю всіх об’єктів житлово-комунального та громадського призначення, транспорту, інформації та зв’язку, а також інших об’єктів і послуг.

Підписаний Меморандум повинен стати підґрунтям для реалізації низки соціальних проектів, спрямованих на розвиток привітного інклюзивного середовища для людей з інвалідністю, економічного та інфраструктурного середовища для осіб з інвалідністю, та продемонструвати українській спільноті, міжнародним партнерам спроможність громадянського суспільства спільно працювати задля досягнення цієї мети.

Міністерство соціальної політики України

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