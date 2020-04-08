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Мінекономіки: 357 тисяч робочих місць вже вдалось зберегти завдяки програмі по частковому безробіттю

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За програмою по частковому безробіттю станом на 3 серпня до центрів зайнятості роботодавцями подано понад 215,7 тис. пакетів документів, з яких понад 188 тис. – від ФОПів, які є застрахованими особами.

Через центри зайнятості державі вдалося здійснити виплати та зберегти робочі місця для понад 357 тисяч людей, з них 174,5 тисячі – ФОПи.

Програмою вже профінансовано 1 829,9 млн грн.

Лідерами за кількістю поданих заявок від підприємців залишаються роботодавці Харківської, Львівської, Донецької, Сумської та Чернівецької областей.

Варто зазначити, що останнім часом зростання кількості зареєстрованих безробітних зупинилося. Так, у квітні статус безробітного отримали 149 тисяч осіб, у травні їх кількість становила 97 тисяч осіб, у червні – 75 тисяч осіб, у липні – 68 тисяч.

Всього за період карантину, з 12 березня по 31 липня, статус безробітного отримали понад 395 тис. громадян. Від початку року працевлаштовано понад 370 тисяч громадян, у тому числі за період карантину – 222 тисячі.

Зокрема, вдалось задіяти людей у сільському господарстві – 46% від усіх працевлаштованих; у переробній промисловості – 14% та у сфері торгівлі – 13%.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства

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