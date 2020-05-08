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На придбання житла для ВПО Уряд виділив 5,6 мільйона гривень

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Уряд України виділив 5,6 мільйона гривень на придбання 18 квартир та одного будинку для тимчасового проживання приблизно 55 внутрішньо переміщених осіб. Відповідне розпорядження Кабінету Міністрів України «Про розподіл у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України» було ухвалено на засіданні Уряду, 5 серпня.
За рахунок коштів субвенції буде придбано житло у населених пунктах Донецької області: місто Краматорськ – 10 квартир, місто Покровськ – 8 квартир та Запорізької області: місто Приморськ – 1 будинок.
Загалом у 2020 році за рахунок коштів субвенції, планується придбати орієнтовно 66 квартир та 9 будинків для тимчасового проживання приблизно 235 внутрішньо переміщених осіб.
Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України» передбачено видатки бюджету в сумі 20 мільйонів гривень, головним розпорядником яких є Мінреінтеграції.

 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України

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