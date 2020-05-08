На придбання житла для ВПО Уряд виділив 5,6 мільйона гривень

Уряд України виділив 5,6 мільйона гривень на придбання 18 квартир та одного будинку для тимчасового проживання приблизно 55 внутрішньо переміщених осіб. Відповідне розпорядження Кабінету Міністрів України «Про розподіл у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України» було ухвалено на засіданні Уряду, 5 серпня.

За рахунок коштів субвенції буде придбано житло у населених пунктах Донецької області: місто Краматорськ – 10 квартир, місто Покровськ – 8 квартир та Запорізької області: місто Приморськ – 1 будинок.

Загалом у 2020 році за рахунок коштів субвенції, планується придбати орієнтовно 66 квартир та 9 будинків для тимчасового проживання приблизно 235 внутрішньо переміщених осіб.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України» передбачено видатки бюджету в сумі 20 мільйонів гривень, головним розпорядником яких є Мінреінтеграції.

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України