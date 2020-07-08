Мінцифри та МВС презентували освітній серіал про онлайн-інструменти протидії домашньому насильству

Міністерство цифрової трансформації України та Міністерство внутрішніх справ України презентували новий освітній серіал на платформі Дія.Цифрова освіта «Онлайн-інструменти протидії домашньому насильству».

Участь в освітньому серіалі взяли: Даніель Салем, Марія Єфросініна, Tayanna, Катерина Павличенко, Олександр Фацевич, Альона Гудкова, Леся Матвєєва, Олексій Білошицький, Олена Дашутіна.

Під час презентації освітнього серіалу заступник Міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан розповіла про призначення освітнього серіалу. «З освітнього серіалу на платформі Дія.Цифрова освіта можна дізнатись про те, що таке домашнє насильство, яким воно буває, до кого звертатися по допомогу, законодавство та повноваження поліції, планування власної безпеки, як допомогти постраждалим від домашнього насильства», — підкреслила Валерія Іонан.

Заступник Міністра внутрішніх справ України Катерина Павліченко підкреслила, що освітній серіал є якісно новим продуктом, який дозволяє не тільки інформувати населення, що таке домашнє насильство і як діяти, а також навчає населення новітнім інструментам, які можуть допомогти.

Заступник голови Національної поліції України Олександр Фацевич підкреслив, що освітній серіал дає можливість створити довірливу комунікацію між населенням і поліцією.

Тимчасово повірений у справах Канади в Україні Руслан Кац наголосив, що пандемія створила виклики для жертв домашнього насильства. «Для жертв домашнього насильства дім не є безпечним місцем, а місцем кошмарів», — заявив Руслан Кац.

Освітній серіал можна безкоштовно переглянути за посиланням: https://osvita.diia.gov.ua/courses/countering-domestic-violence

Освітній серіал створено за підтримки Канадсько-українського проєкту розвитку поліції (CUPDP) коштом Уряду Канади.

Міністерство цифрової трансформації України