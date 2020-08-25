Верховна Рада ухвалила зміни до держбюджету про підвищення мінімальної заробітної плати до 5 тис. грн із 1 вересня 2020 року

Сьогодні, 25 серпня 2020 року, Верховна Рада Україна підтримала в цілому ініційований Президентом України Володимиром Зеленським проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державний бюджет України на 2020 рік». Проектом передбачено поетапне збільшення мінімальної заробітної плати та встановлення її з 1 вересня 5 000 гривень у місячному розмірі (зростання на 5,9 %).

«Водночас буде збережено співвідношення між розмірами посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС та мінімальною заробітною платою, що склалося у поточному році ‒ 44,5%. Для реалізації зазначених ініціатив у проекті змін до держбюджету на 2020 рік передбачено збільшення видатків на 4 млрд гривень», - повідомив під час виступу у Верховній Раді Міністр фінансів Сергій Марченко.

Збільшення видатків на виплату підвищених розмірів мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС буде здійснено:

- за рахунок економії видатків за бюджетною програмою «Обслуговування державного боргу» у сумі 3,5 млрд грн, що спричинено, зокрема, з відхиленням фактичного курсу національної валюти по відношенню до іноземних у порівнянні з прогнозним, що використовувався при підготовці державного бюджету на 2020 рік (зі змінами);

- перегляду прогнозу доходів державного бюджету у зв’язку з підвищенням мінімальної заробітної плати з 1 вересня 2020 року до 5000 гривень.

Так, доходи буде збільшено на 0,5 млрд грн, зокрема податок на доходи фізичних осіб та військовий збір (0,4 млрд грн), податок на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування (0,1 млрд гривень).

«Загалом запропоновані зміни стимулюватимуть зростання споживчого попиту, забезпечать детінізацію «сірих» зарплат. Це дозволить підвищити надходження до бюджету Пенсійного фонду, зміцнити стабільність бюджетної та пенсійної системи, а також поліпшить захист трудових і соціальних прав громадян», - наголосив Сергій Марченко.

Законопроект є збалансованим та дозволить покращити якість життя громадян за рахунок підняття рівня доходів працюючого населення.

Міністерство фінансів України