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Уряд урегулював питання діяльності будинків-інтернатів для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю

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Уряд урегулював питання, пов’язані з діяльністю будинків-інтернатів для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю. А саме: прийняв сьогодні постанову „Про затвердження Типового положення про будинок-інтернат для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю” з метою забезпечення конституційних прав і свобод громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, які проживають у будинках-інтернатах.

Типовим положенням визначено проведення комплексу реабілітаційних заходів одним із пріоритетних напрямів діяльності інтернату та забезпечено реалізацію прав підопічних відповідно до законодавства, у тому числі Закону України „Про психіатричну допомогу”.

Також оптимізовано та спрощено механізм подання документів для влаштування до інтернату через структурні підрозділи з питань соціального захисту населення за місцем проживання та процедуру відрахування підопічних, урегламентовано організацію поховання підопічних.

Довідково

На сьогодні в Україні діє 93 будинки-інтернати для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, у яких проживає понад 12 тис. осіб (без урахування тимчасово окупованих територій АР Крим, м. Севастополя, Донецької та Луганської областей).

Міністерство соціальної політики України

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