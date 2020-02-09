Прем’єр-міністр: Уряд бачить необхідність збереження спеціалізованих закладів для дітей з інвалідністю

За словами Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, батьки повинні мати вибір: віддавати дітей з інвалідністю в школу з інклюзивним навчанням або в спеціалізовані навчальні заклади.

Про це Прем’єр-міністр зазначив під час чергового засідання Кабінету Міністрів України 2 вересня. За його підсумками Уряд вдосконалив порядок зарахування дітей до закладів інституційного догляду і виховання дітей.

«Це буде зроблено для того, щоб зберегти ті заклади, вихованці яких не можуть отримувати освіту у звичайних школах навіть за умов запровадження інклюзії в середній освіті», — зауважив очільник Уряду.

Денис Шмигаль додав, що Уряд бачить необхідність збереження таких спеціалізованих навчальних закладів: «Вони дадуть змогу батькам вирішувати, чи віддавати дітей з інвалідністю в школу, де є можливість навчатися інклюзивно, чи у спеціалізовані навчальні заклади, де навчання відбувається спеціально для таких дітей з можливістю їх проживання там».

Міністр соціальної політики Марина Лазебна підкреслила, що в Уряду немає мети одномоментно закрити інтернати, натомість пропонується змінити систему направлення дітей в ці заклади.

«Цим рішенням ми пропонуємо відтермінувати нові правила зарахування дітей в інтернатні заклади на чотири місяці, тобто на період першого семестру. Відтак зараховувати дитину на цілодобове перебування до закладів будуть, як і зараз, за наказом керівника відповідного закладу. Також ми спрощуємо порядок зарахування окремих категорій дітей до спеціальних шкіл без розгляду цього питання на комісіях з питань захисту прав дітей», — зазначила Марина Лазебна.

Крім того, Уряд затвердив проект постанови, яким визначається положення про будинок-інтернат для громадян похилого віку.

«Це початок системної роботи зі створення гідних умов для людей похилого віку у таких закладах: і в питанні медичного обслуговування, і в питанні дозвілля, і в питанні побуту», — наголосив Денис Шмигаль.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України