За лікування пацієнтів з COVID-19 медичні заклади отримали від Національної служби здоров’я майже 3,5 млрд грн

Тариф, за яким НСЗУ оплачує послуги за надання допомоги хворим на COVID-19 чи з підозрою на нього, включає доплати медикам, у розмірі до 300% до заробітної плати. За здійснення цих доплат медпрацівникам закладу несе відповідальність головний лікар.

Станом на сьогодні НСЗУ виплатила майже 3,5 млрд грн за надання медичними закладами допомоги пацієнтам з COVID-19 та з підозрою на нього у квітні-липні. Зокрема, 2,5 млрд грн отримали медзаклади, які надають стаціонарну допомогу пацієнтам з COVID-19, – на надання цих послуг НСЗУ законтрактувала 260 медзакладів. 784 млн грн отримали 25 центрів екстреної медичної допомоги. 147 млн грн отримали медзаклади, в яких працюють мобільні бригади, які виїжджають до людей з підозрою на COVID-19.

На сьогодні контракти з НСЗУ за цим пакетом мають 935 медзакладів, в яких працює майже 1600 мобільних бригад.

49 млн грн отримали медзаклади, які надавали стаціонарну допомогу пацієнтам з COVID-19 у квітні, але не входили в перелік лікарень, визначених для госпіталізації – виплати від НСЗУ отримали 144 таких лікарень.

Хочемо учергове наголосити, що тариф, за яким НСЗУ оплачує послуги медзакладів за надання допомоги хворим на COVID-19 чи з підозрою на нього, включає доплати медикам, які безпосередньо працюють з такими пацієнтами у розмірі до 300% до заробітної плати. За здійснення цих доплат лікарям та медпрацівникам закладу несе відповідальність головний лікар.

Тепер детально про алгоритм дій людини, якщо у неї спостерігаються симптоми COVID-19, зокрема, лихоманка, кашель, задишка, утруднене дихання. Насамперед, хворому необхідно зателефонувати до свого сімейного лікаря, з яким укладено декларацію. Йти до лікаря на прийом не потрібно.

За необхідності, лікар спрямує до пацієнта мобільну бригаду для взяття аналізів для тестування на COVID-19. Наголошуємо, що пацієнт не має самотужки шукати, де пройти тестування та самостійно йти до лабораторії. Мобільна бригада зобов’язана приїхати до нього додому.

Якщо пацієнт не має свого лікаря, або лікар відмовив у виклику мобільної бригади попри наявність симптомів, необхідно зателефонувати на регіональну телефонну «гарячу лінію» з питань COVID. Тоді бригаду викличе диспетчер обласної «гарячої лінії». Номер телефону можна знайти на сайті НСЗУ, на сайті covid19.gov. Результати тестування повідомляють пацієнта та його сімейному лікарю. У разі підтвердження діагнозу, лікар надасть рекомендації щодо самоізоляції та лікування в домашніх умовах, якщо перебіг захворювання легкий. Або порекомендує звернутись до лікарні, якщо перебіг важкий.

Особи, які контактували з хворим, також мають пройти тестування на COVID-19.

У разі, якщо у пацієнта критичний стан (утруднене дихання, висока температура), слід зателефонувати до «швидкої». Бригада екстреної меддопомоги оцінить стан здоров’я на місці виклику та за необхідності привезе до лікарні, визначеної в регіоні для лікування пацієнтів з коронавірусною хворобою.

Якщо, за висновком бригади ЕМД хворий не потребує госпіталізації, йому нададуть необхідну медичну допомогу на місці та рекомендації стосовно самоізоляції. А також направлять до хворого мобільну бригаду для забору зразків для тестування.

Якщо пацієнта госпіталізували, він має знати, що до безоплатного пакету послуг з лікування пацієнтів з COVID-19 у медзакладах включено:

тестування на COVID-19

лабораторні та інструментальні дослідження

меддопомога відповідно до галузевих стандартів

киснева підтримка, інтенсивна терапія та підключення до ШВЛ або ЕКМО за необхідністю

медикаментозна терапія та знеболення за потреби

консультації лікарів інших спеціальностей.

Усі ліки, що передбачено національним протоколом лікування COVID-19, включено до тарифу, за яким НСЗУ оплачує послуги медзакладів. Лікування для пацієнта з COVID-19 є безоплатним.

Національна служба здоров’я України