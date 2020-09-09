Безпека дитини – головний пріоритет діяльності Міністерства соціальної політики

8 вересня 2020 року Міністерством соціальної політики разом із Міністерством внутрішніх справ та Представником Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з питань дотримання прав дитини та сім’ї Аксаною Філіпішиною проведено навчальний вебінар, присвячений забезпеченню безпеки дітей.

У вебінарі взяли участь: Катерина Павліченко - заступник Міністра внутрішніх справ, представники Національної поліції України та її територіальних органів, керівники структурних підрозділів обласних, Київської міської державних адміністрацій (служб у справах дітей, департаментів освіти та охорони здоров’я) та центрів соціальних служб.

Захід проведено в рамках спільного проекту Мінсоцполітики з Представництвом Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) і Громадською спілкою „Українська Мережа за права дитини” з підтримки дітей, яких через COVID повернули з інтернатів у сім’ї. Проект триває вже майже 4 місяці і його реалізація переконливо засвідчила, що частина цих сімей перебуває в групі ризику, є сім'ями в складних життєвих обставинах, що може бути перепоною у забезпеченні належного догляду за дітьми та провокувати насилля.

Так, за даними щотижневого моніторингу Мінсоцполітики, станом на 04.09.2020:

- кількість сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, відвіданих посадовими особами органів місцевого самоврядування, районних державних адміністрацій, фахівцями соціальної роботи, складає 115 520;

- кількість дітей, яких відібрано у батьків, інших осіб у зв’язку з загрозою життю і здоров’ю – 542;

- кількість дітей, які залишилися без батьківського піклування, виявлених у період карантину – 989.

«Головною метою проведення вебінару - зазначив у своєму виступі заступник Міністра соціальної політики Борис Лебедцов - є встановлення міжгалузевих зв’язків щодо забезпечення допомоги дітям, які перебувають в небезпеці, потребують підтримки та екстреного втручання, а ситуація потребує невідкладної оперативної взаємодії ключових суб’єктів соціального захисту дітей».

Саме питання своєчасного виявлення загроз безпеці дитини, оперативного вилучення її з небезпечного середовища та надання кваліфікованої невідкладної допомоги були в основі сьогоднішньої розмови. Крім того, під час вебінару було детально обговорено механізми реалізації постанови Кабінету Міністрів України від 1 червня 2020 року № 585 щодо Порядку забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі, які постраждали від жорстокого поводження.

Понад 23 тисячі відвідувачів фейсбук сторінки Мінсоцполітики (структурні підрозділи районних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування з питань захисту прав дітей, освіти, охорони здоров’я, керівники центрів соціальних служб, закладів освіти, охорони здоров’я, соціального захисту дітей, громадські та благодійні організації що працюють в сфері забезпечення прав дітей) змогли переглянути вебінар і поставити свої питання в онлайн режимі та отримати на них відповіді.

Міністерство соцiальної політики України