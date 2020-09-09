Бюджет 2021 року буде сконцентрований на соціальному напрямі,

Державний бюджет 2021 року має бути збалансованим та буде сконцентрований на соціальному напрямі.

Про це наголосив заступник Міністра фінансів Роман Єрмоличев під час зустрічі з представниками різних галузей профспілок та роботодавців, представниками Мінекономіки та Мінсоцполітики. Мета зустрічі – здійснення соціального діалогу для обговорення проекту держбюджету на 2021 рік та можливості врахування в ньому пропозицій сторін.

«Держбюджет ще остаточно не сформований. Наразі тривають консультації. Водночас ми маємо враховувати нестабільну економічну ситуацію в країні. Так, передбачається дефіцит держбюджету на рівні 6% у 2021 році, 4,5% у 2022 році та 3% у 2023 році. В цьому році він на рівні 7,5% ВВП», ‒ повідомив Роман Єрмоличев.

Також він зазначив, що прийняття рішення про збільшення МЗП – це суттєвий додатковий ресурс, який необхідно врахувати в державному бюджеті.

«Додаткові видатки становлять близько 47 млрд гривень. Адже з 1 січня 2021 року мінімальна заробітна плата буде збільшена до 6 тис. грн, а з 1 липня 2021 року – до 6,5 тис. гривень. Також при розрахунках до проекту бюджету на 2021 рік передбачається збереження співвідношення між розмірами посадового окладу працівника 1-го тарифного розряду ЄТС та мінімальною заробітною платою, що склалося у поточному році», ‒ зазначив заступник Міністра.

Загалом під час зустрічі представники сторін соціального діалогу обговорили ефективність спрямування та використання бюджетних коштів, наголосили на основних проблемах галузей.

«Всі профспілкові організації надіслали пропозиції щодо збільшення видатків. Для Мінфіну головне – збалансоване та ефективне використання бюджетних коштів. Усі пропозиції щодо фінансування різних сфер детально опрацьовуються з урахуванням пріоритетів», - повідомив наприкінці зустрічі Роман Єрмоличев.

Кабінет Міністрів України