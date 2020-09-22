В Уряді презентували Стратегію цифрової трансформації соціальної сфери

Сьогодні за участю Віце-прем’єр-міністра України - Міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова та Міністра соціальної політики України Марини Лазебної відбулась презентація Стратегії цифрової трансформації соціальної сфери.
Метою Стратегії цифрової трансформації соціальної сфери є забезпечення європейських стандартів функціонування та надання послуг, зміцнення фінансової стабільності, підвищення прозорості соціальної сфери, а також оптимізації її адміністративних видатків.
Стратегія визначає напрями та завдання комплексної цифрової трансформації всіх компонентів системи соціального захисту населення на основі єдиних підходів, стандартів та технологій.
Завданнями Стратегії є:
- підвищення ефективності соціального захисту громадян;
- вдосконалення системи управління фінансовими ресурсами соціальної сфери;
- автоматизація управління та контролю у соціальній сфері;
- технологічний розвиток інформаційних ресурсів із заохоченням до запровадження інноваційних технологій.
За результатами реалізації Стратегії очікуваними є:
- упровадження європейських стандартів в наданні адміністративних послуг соціального характеру;
- уніфікація підходів до розвитку інформаційних систем соціальної сфери;
- контроль за цільовим використанням соціальних видатків.
Комплексна цифрова трансформація всіх компонентів системи соціального забезпечення населення дозволить:
- створити єдине інформаційне середовища, зокрема єдиного обліку надавачів та отримувачів соціальних послуг та виплат і запровадити систему їх верифікації;
- запровадити єдину систему управління, розподілу та контролю за цільовим використанням соціальних видатків;
- спростити, удосконалити та автоматизувати сервіси при зверненні громадян за соціальною підтримкою, що в свою чергу знизить корупційні ризики;
- уніфікувати ділові процеси соціальної сфери, більшість з них автоматизувати, з метою зменшення паперового документообігу;
- запровадити ефективні системи моніторингу та контролю ділових процесів соціальної сфери;
- зменшити бюрократичний апарат та невиправдані адміністративні витрати на утримання інституцій соціальної сфери.
Міністерство соцiальної політики України