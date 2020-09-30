У Києві запустили пілотний проект соціального таксі для дітей з інвалідністю

У столиці запустили пілотний проект соціального таксі для перевезення дітей з інвалідністю до реабілітаційних центрів, медичних шкіл, спеціальних навчальних закладів. Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда.

«Це унікальний проект не тільки в Києві, а й в Україні. І норм, стандартів, як це має працювати, також немає. Саме тому проект працюватиме в пілотному режимі. Щоб зрозуміти потребу, кількість годин, розробити якісну логістику. У нас майже 12 тисяч дітей з інвалідністю. З них – близько 5 тисяч потребує послуги соціального таксі. Поки що соцтаксі буде перевозити 170 дітей з інвалідністю. Це діти, які мають рухові порушення, ментальні, тобто ті, через які вони не можуть пересуватися у громадському транспорті. За місяць ми підіб’ємо попередні підсумки та хочемо вже закласти послугу соціального таксі в міський бюджет на наступний рік і розширити кількість дітей-учасників проекту», – зазначила Марина Хонда.

Вона додала, що проект у режимі «пілота» буде працювати до нового року. Також складність реалізації проекту полягає в тому, що ринок виявився не готовим для надання такої послуги. Перевезення відбуваються силами комунальної організації «Київмедспецтранс», яка переобладнала автомобілі швидкої медичної допомоги спеціально під транспортування людей з інвалідністю. Також під час перевезення із дитиною перебуває супроводжуюча особа. Персонал таксі навчений надавати першу домедичну допомогу та має в наявності відповідний набір ліків.

Наразі використовується 12 автомобілів: 10 седанів і 2 карети, які обладнані спеціальними кріпленнями для крісел колісних. Також є кілька резервних автомобілів, які за необхідності можуть вийти на маршрути.

Реалізація послуги відбувається у відповідності до міжнародних стандартів та європейських практик.

Портал Києва