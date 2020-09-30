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Уряд затвердив зміни до порядку компенсації вартості послуги „муніципальна няня”

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Сьогодні Уряд на черговому засіданні затвердив постанову „Про внесення змін до Порядку відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років „муніципальна няня”.

Ініціатива „муніципальна няня” була запроваджена Мінсоцполітики у січні 2019 року та реалізовувалася у межах пілотного проекту.

За результатами аналізу її впровадження виявлено низку питань, що потребують врегулювання.

Внесеними змінами до Порядку, зокрема, визначається, що:

розмір компенсації за догляд за дитиною з інвалідністю становить два прожиткові мінімуми на дітей віком до шести років;

компенсація послуги „муніципальна няня” надається отримувачам за умови зайнятості кожного з батьків, опікунів дитини, за винятком отримувачів, які здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю, дитиною, хворою на тяжкі захворювання, дитиною, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, якій не встановлено інвалідність, а також отримувачів, у яких одночасно народилось троє і більше дітей;

компенсація послуги „муніципальна няня” надається, якщо один або обоє із батьків, опікунів не зайняті та є особами з інвалідністю І або ІІ групи;

компенсація не може бути більшою за сплачену батьками муніципальній няні вартість послуги з догляду;

муніципальна няня фізична особа – підприємець одночасно може доглядати 3-х дітей, юридична особа – 10 дітей.

Також визначено вимоги до оформлення документів, що підтверджують оплату послуги з догляду муніципальній няні.

Наразі 34,6 тис. осіб отримують компенсацію з догляду за дитиною до трьох років „муніципальна няня”, на цю бюджетну програму у 2020 році передбачено 268, 8 млн гривень.

Міністерство соцiальної політики України

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