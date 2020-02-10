Поважний вік – вік нових можливостей!

Сьогодні Всесвітній День людей похилого віку. На кожного з нас чекає перехід від розквіту життєвих сил до періоду сивини і мудрості. Кожен із нас має значний вплив на те, яким буде життя на схилі літ. Легальна праця. Дружня родина. Затишна громада. Цікаві друзі.

В багатьох країнах в пенсійному віці люди активно подорожують, займаються улюбленою справою, відвідують театри, читають книги, роблять ті прекрасні речі, які до того відкладали «на потім» через брак часу. Багато наших співгромадян можуть сказати: «Це не про Україну. Це не про нас». Песимістична відповідь на питання: «Чи є життя на пенсії?», - стала елементом національної філософії, в якій похилий вік сприймається майже як закінчення життя. Але поважний вік – це вік нових можливостей. Дуже хочеться донести цю думку до кожного українця.

Путівник для життя на пенсії

Якісний соціальний сервіс допомагає людям адаптуватися до змін у новому соціальному статусі. Тому ми підготували Білу книгу можливостей для людей похилого віку, розгорнутий посібник, своєрідний путівник про права та пільги, визначені законодавством України. Посібник буде «живим»: доповнюватиметься інформацією про культурні заклади, туристичні перлини, екологічні маршрути, навчальні програми, суспільні проєкти, де діють спеціальні пропозиції для людей похилого віку. Гідні умови для життя і самореалізації людей – справа кожної громади. Тому запрошую до співпраці керівників регіональної влади та очільників громад – давайте разом наповнимо життєвий простір захоплюючими та продуманими можливостями для людей в поважному віці.



Дивись, щоб не дивуватись потім: «А що, так можна було?»

Ми ініціюємо загальноукраїнський проєкт із пошуку людей 60+, які за умінням жити на 100%, цікавістю та здатністю змінювати своє життя та життя навкруги дадуть фору молоді. Маємо на меті показати Україні людей, які знають, як подолати вікові упередження, і руйнують стереотипи про суспільну активність та вікові обмеження у професії.

Ми вже розпочали збір портфоліо наших співвітчизників, які можуть слугувати гарним прикладом того, як важливо любити життя у будь-якому віці, та які знають, як продовжити молодість. Придивляємось до таких людей у різних куточках України і вже найближчим часом будемо знайомити вас із ними.

Наша мета - показати людей, які знайшли себе, ведуть активний спосіб життя, займаються улюбленою справою, не дивлячись на похилий вік, а може саме завдяки йому. Ми збираємо приклади для наслідування. Хочемо надати суспільної ваги цим чудовим людям.

Звичайно, хотілося б побути між таких людей, зустрітись з ними особисто та почути їх думку та поради. Але, зважаючи на ковід-реалії, більшість зустрічей та знайомств будуть поки що відбуватися в онлайн-режимі.

Цей проєкт вартий того, аби про нього дізнались якомога більше людей: і людей похилого віку, адже він може змінити їх життя на краще, і молоді, яка може допомогти наповнити життя літніх людей барвами, а також побачити гідні взірці для наслідування, вже зараз подумати про власне майбутнє.

Для того, щоб проєкт став масштабним та ефективним, нам потрібні партнери. Тому я запрошую підтримати цю ініціативу Раду Європи, Фонд народонаселення ООН, які багато корисного роблять в різних країнах для підтримки активного довголіття, USAID, інші міжнародні організації та донорів, соціальних партнерів, громади.

Вважаю, що такі проєкти є дуже важливими зараз ще й тому, що інформаційний простір перенасичений тривожними зведеннями щодо статистики захворюваності на ковід. У важкі для людей та держави часи важливо бачити тих, у кого є достатньо сил і духу сказати «ні» віку, страху та бездіяльності.

З повагою,

Міністр

Марина Лазебна