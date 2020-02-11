Накопичувальні пенсії допоможуть детінізації ринку праці, - Марина Лазебна

Накопичувальні пенсії допоможуть детінізації ринку праці. Саме таку думку висловила Марина Лазебна Міністр соціальної політики України під час участі у публічній дискусії на тему «Пенсійні накопичення: міфи та реальність» в Українському кризовому медіа-центрі, яку організувала Мережа захисту національних інтересів «АНТС».

«Сьогодні у нас падає коефіцієнт заміщення – зараз він 29%, колись був 57%, а в подальшому буде менше 20%. Тобто людина в майбутньому, маючи зарплату 10 000 гривень, отримає солідарну пенсію не більше 2 000 гривень. Це ми всі маємо усвідомлювати і чесно про це говорити.

Як можна змінити ситуацію? Підвищувати податки, єдиний соціальний внесок, забирати ресурс на виплату пенсій з інших соціальних видатків – мабуть, це не вихід. Часто можна почути: «Знижуйте тіньову економіку, повертайте мігрантів». 20 років держава цим займається і 20 років ніхто ще не дав людям стимулів, за яких вони хотіли б повернутись, легалізуватись. Якщо ми подивимось на досвід інших країн, то вони створювали стимули, за яких вигідно показувати всю свою заробітну плату – це пенсійні накопичення та медичне страхування.

Тому ми впевнені, що необхідно до кінця цього року приймати законопроект, який запровадить обов’язкові пенсійні накопичення, щоб наступного року можна було підготуватись технічно, а з 01 січня 2022 року почати внески.

Жоден з рівнів пенсійної системи сам по собі не дасть людям гідного життя в літньому віці. Тому важливо, щоб запровадження другого рівня допомагало зміцненню інших рівнів пенсійної системи – солідарного та добровільних накопичень. Для цього правила роботи мають бути однакові для добровільного та обов’язкового накопичення, має стимулюватись конкуренція, не має бути монополій. Тоді людина здійснює свідомий вибір, розуміє, що пенсійні накопичення – її власність, якою вона управляє, звикає користуватись накопичувальними фондами за єдиним правилами, розвиваються добровільні накопичення, людина зацікавлена у «білій» зарплаті, що збільшує надходження до солідарної системи».

Марина Лазебна також наголосила на необхідності забезпечити захист пенсійних накопичень людей та надійні інструменти для інвестування

пенсійних коштів в економіку.

Міністерство соціальної політики України