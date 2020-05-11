У проекті Держбюджету-2021 передбачена рекордна кількість коштів на соціальні виплати,

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час чергового засідання Кабінету Міністрів України 4 листопада озвучив ключові пріоритети проекту Державного бюджету на 2021 рік.

«На медичну систему плануємо виділити 156 млрд грн, що на 27,5 млрд грн більше, ніж у 2020 році. На освіту піде 174 млрд грн. Це на 34 млрд більше, ніж у 2020 році», — зазначив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр додав, що в проекті бюджету передбачені кошти й на зростання мінімальної зарплати з 1 січня до 6 тис. грн і з 1 липня — до 6,5 тис. грн.

«У проекті бюджету передбачені 12 млрд грн на підтримку бізнесу через програми кредитування, а також рекордний рівень коштів на соціальні виплати — 324 млрд грн», — повідомив Прем’єр-міністр.

Денис Шмигаль під час засідання закликав народних депутатів ухвалити проект Державного бюджету на 2021 рік у першому читанні цього тижня.

«У понеділок бюджетний комітет підтримав поданий нами кошторис. І ми закликаємо парламентарів цього тижня схвалити документ у першому читанні. Далі ми всі разом доопрацюємо ті окремі питання та зауваження, які висловлювалися», — відзначив Прем’єр-міністр.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України