Більше 1,6 млн пенсіонерів отримали підвищення пенсій з вересня

Уряд послідовно підвищує пенсії. У цьому році ми успішно провели декілька етапів підвищення пенсій для різних категорій пенсіонерів. Про це повідомила Міністр соціальної політики України Марина Лазебна.

«З вересня підвищення отримали пенсіонери, старші за 65 років, які мають 30 (жінки) та 35 (чоловіки) років страхового стажу. Завдяки тому, що у вересні зросла мінімальна заробітна плата до 5 000 гривень, відповідно зросла гарантована державою мінімальна пенсійна виплата таким людям, яка становить 40% від мінімальної зарплати. Тобто, вони отримують не менше 2 000 гривень.

З січня 2021 року ми плануємо ще одне підвищення для цієї категорії пенсіонерів. Вони отримуватимуть не менше 2 400 гривень, оскільки мінімальна заробітна плата, відповідно до проекту Державного бюджету на 2021 рік, зросте до 6000 гривень.

Загалом на наступний рік ми запланували 5 етапів підвищення пенсій, які відобразили у календарі, який можна подивитися на сайті Міністерства. Також до кінця поточного року ми проведемо ще одне підвищення відповідно до зростання прожиткового мінімуму, яке буде спрямовано, в першу чергу, на тих, у кого розмір пенсії залежить від прожиткового мінімуму», - прокоментувала Марина Лазебна.

В результаті комплексної програми підвищення пенсій протягом 2020 року середня пенсія зросла до більше, ніж 3400 гривень.

Календар підвищення пенсій на 2021 рік можна подивитися тут.

Міністерство соціальної політики України