28. 11. 2020
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Уряд запровадив до 1 липня 2021 року перехідний період для формування територіальних органів Нацсоцслужби

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На черговому засіданні Уряду затверджена постанова щодо запровадження до 1 липня 2021 року перехідного періоду для формування територіальних органів Національної соціальної сервісної служби України.

Рішення щодо формування структури територіальних органів Нацсоцслужби, її кадрового потенціалу прийняте для забезпечення поступовості передання таким органам повноважень з реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення та захисту прав дітей, а також здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства у зазначеній сфері.

Міністерство соціальної політики України

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