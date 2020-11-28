Михайло Федоров: Підприємці можуть отримати допомогу від держави в розмірі 8 тис. грн у Дії

Мінцифри продовжує працювати над створенням найзручніших умов для бізнесу в Україні. Сервіс можна буде отримати за 5 хвилин у застосунку Дія чи на порталі.

В умовах пандемії підтримка від держави особливо актуальна для малого та середнього бізнесу.

“Більше 1 мільйона українців отримають виплати, а загальний обсяг за цим напрямком становитиме 10 млрд грн. Фінансова допомога надаватиметься одноразово ФОПам та найманим працівникам, які призупинили роботу на час карантину”, — повідомив Віце-прем'єр-міністр — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Допомогу отримають ФОПи або працівники, якщо їх роботодавець має одну з 6-ти категорій КВЕД:

4 — Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

55 — Тимчасове розміщування

56 — Діяльність із забезпечення стравами та напоями

59.14 — Демонстрація кінофільмів

90 — Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг

93 — Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг

Одна з 6 категорій КВЕД має бути заявлена першою у реєстраційних відомостях на 31.10.2020.

Ухвалені рішення передбачають:

допомогу ФОП та найманим працівникам, що працюють у сферах діяльності, які можуть бути закритими через карантин;

програму збереження робочих місць. У разі посилення карантину роботодавці зможуть отримати до 8 тис. грн одноразової матеріальної допомоги на кожного працівника, робочий час якого скорочено/буде скорочено;

ініціативи щодо ЄСВ. Підприємства, що зупиняють роботу в разі запровадження жорсткого карантину, отримають компенсацію витрат на сплату єдиного соціального внеску за найманих працівників.

Таку допомогу в розмірі 8 тис. грн можна буде отримати на порталі та в застосунку Дія. Для того, щоб скористатися допомогою, потрібно подати заявку на порталі Дія або у мобільному застосунку. Для заповнення заяви знадобиться до 5 хвилин часу.

Після заповнення заяви та перевірки її у реєстрах Пенсійного Фонду України ви отримаєте матеріальну допомогу на свій рахунок. Загалом очікується, що послугою скористаються 1,6 млн українців.

Програма підтримки за ініціативи Президента України прийнята Урядом та спрямована на розгляд до Верховної Ради.

Більше про умови отримання – на порталі Дія.

Міністерство цифрової трансформації України