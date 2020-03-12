Як ветеранам та членам їх сімей захистити свої права та законні інтереси?

Ветерани – у трійці категорій, які найчастіше потребують правової допомоги. Вони зіштовхуються з проблемами, які потребують захисту трудових, адміністративних та сімейних прав.

Вихід – створення ефективної системи правового інформування ветеранів щодо захисту їх законних прав. Сьогодні Мінветеранів, Мін'юст та Координаційний центр з надання правової допомоги об’єднали свої зусилля в цьому напрямку, підписавши меморандум про співпрацю.

В Україні центри безоплатної вторинної правової допомоги працюють з 2012 року. За цей період центрах понад 40 тисяч ветеранів отримали безоплатну вторинну правову допомогу. Зміни до Закону України «Про безоплатну правову допомогу» значно розширили їх права - якщо раніше учасники бойових дій могли звертатися виключно щодо розв’язання питань їхнього соціального захисту, то тепер – з будь-яких правових питань. Відтепер можна буде скористатися послугами юристів або адвокатів, зокрема, для захисту та представництва своїх інтересів у судах та допомоги у складанні документів процесуального характеру.

«У законодавстві відбувається багато змін, які людям треба пояснювати через призму юридичних нюансів. І краще це можуть зробити фахівці системи безоплатної правової допомоги», – переконаний заступник Міністра у справах ветеранів Олексій Ілляшенко.

Меморандумом передбачено проведення спільних правових дискусій, інформаційних, правопросвітницьких заходів та проектів. Також у рамках співпраці будуть розроблені спільні друковані інформаційні матеріали щодо прав та соціальних гарантій ветеранів війни та членів сімей ветеранів.

«Регіональні та місцеві центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги вже давно співпрацюють з територіальним відділами Мінветеранів. Відтепер, завдяки підписанню меморандуму, ми переходимо до системного рівня співпраці. Найближчим часом ми складемо спільний план дій і будемо за ним працювати», – зазначив в. о. директора Координаційного центру з надання правової допомоги Олександр Баранов.

В рамках співпраці також здійснюватиметься аналіз наявних проблем соціальної та правової захищеності ветеранів, що допоможе удосконалити чинні та розробити нові механізми забезпечення захисту їхніх прав, у тому числі внесення змін до законодавства.

Довідково

Безоплатну первинну правову допомогу (юридичну консультацію або роз’яснення з правових питань) ветерани можуть отримати:

– за безкоштовним телефоном системи БПД 0 800-213-103

– у месенджері Фейсбук-сторінки системи БПД https://www.facebook.com/Centre.4.Legal.Aid/

– скориставшись мобільним застосунком «Безоплатна правова допомога» за посиланням https://bit.ly/3hwwgqR

Міністерство у справах ветеранів України