Програми підтримки від Уряду орієнтовані на ФОПів, - Ігор Петрашко

Програми підтримки, які Уряд робить, орієнтовані на ФОПів. Це і програма по кредитуванню бізнесу “5-7-9” (бізнесу вже профінансовано майже 16 млрд грн), яка буде продовжена. Це і програма по 8 тисяч гривень, на яку лише за два перші дні зареєструвалося 120 тисяч українців. Це все, в основному, ФОПи.

Про це повідомив Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко у прямому ефірі на каналі “1+1”.

“Хочу закликати всіх подаватися на програми максимально швидко. Щодо 8 тисяч гривень подача документів до 31 грудня, тобто є час. Потрібно зареєструватися, виплати почнуться з 21 числа. Хто звернеться до 21-го, той кошти отримає до кінця року. Хто звернеться після 21-го – вже в новому році”, - прокоментував Міністр.

За його словами, виплати отримають ті, основний КВЕД яких включений в Перелік видів економічної діяльності, які можуть постраждати у зв'язку з посиленням карантину https://bit.ly/2WextdF. Програма “Допомога роботодавцям, які можуть втратити дохід через карантин” не прив’язана до Переліку та реалізується через регіональні центри зайнятості.

Ознайомитися з порядком подачі документів усіх програм можна за посиланням: http://bit.ly/3nl0y2N.

“ФОПи стали для нас, для України великою частиною економіки. Ми з розумінням ставимося до підприємців, завжди проводимо з ними консультації. Діалог проводимо у форматі зустрічей з асоціаціями, які представляють ФОПів”, - прокоментував Міністр.

Він додав, що Мінекономіки брало активну участь у розробці саме тих змін щодо відтермінування, які були прийняті. Адже з 1 січня мали вступити дуже жорсткі обмеження. Зараз більшість обмежень перенесено на рік, крім ризикових груп товарів.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України