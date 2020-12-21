Цьогоріч в Україні з’явилося понад 12 тис. додаткових місць для дітей у дитсадках

Київ та Київська область стали лідерами за темпами створення нових місць для дітей у дитсадках у 2020 році. За оперативною інформацією, станом на 5 грудня створено 12 тис. 151 додаткове місце.

Найбільше місць для дітей дошкільного віку в населених пунктах:

Київська область – 2 тис. 745 місць;

м. Київ – 2 тис. 240 місць;

Львівська область – 884 місця;

Донецька область – 802 місця;

Харківська область – 784 місця;

Одеська область – 705 місць.

«Доступність дошкільної освіти є першим пріоритетом у діяльності МОН. Тому ми працюємо над створенням додаткових місць. Наступний пріоритет – це якість та зміст дошкільної освіти. Наразі завершується робота над законопроектом «Про дошкільну освіту». Також завершено громадське обговорення Концепції розвитку дошкільної освіти. Розроблено та проведено громадське обговорення проекту Базового компоненту дошкільної освіти. Це фактично Державний стандарт, що визначає вимоги до обов’язкових компетентностей та результатів освіти дитини дошкільного віку, а також умови, за яких вони можуть бути досягнуті відповідно до міжнародних стандартів якості освіти. Окрім того, ми спільно з Юнісеф Україна запустили кампанію НУМО про важливість дошкільного розвитку, яка вже отримала схвальні відгуки та високу оцінку від батьків», – підкреслив Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Розвиток мережі закладів дошкільної освіти здійснюється шляхом:

відкриття новобудов (закладів дошкільної освіти та закладів загальної середньої освіти з дошкільним відділенням) – 19 закладів 1 тис. 910 місць;

реорганізація закладів освіти із створенням дошкільних відділень – 15 закладів 612 місць;

відкриття приватних ЗДО – 113 закладів 4 тис. 60 місць;

реконструювання ЗДО – 35 закладів 2 тис. 812 місць;

відкриття дитячих садків у пристосованих приміщеннях – 14 закладів 359 місць;

відкриття додаткових груп у функціонуючих ЗДО – 102 групи 2 тис. 812 місць;

відкриття груп із короткотривалим перебуванням дітей – 15 груп 219 місць.

Нагадуємо, цього року Всеукраїнський день дошкілля відбувся в онлайн-форматі.

МОЗ України